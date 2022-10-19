🔥 Минфин высказался про НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 года после перехода на ЕНП в 2023 году

Минфин в письме от 14.09.2022 № 03-04-06/88989 разъяснил порядок исчисления и уплаты НДФЛ с зарплаты, начисленной за декабрь.

С 1 января 2023 года дата фактического получения дохода в виде оплаты труда определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счет в банке.

Таким образом, если зарплата за работу в декабре (в одном налоговом периоде) выплачивается в январе следующего календарного года (в другом налоговом периоде), то этот доход относится к другому налоговому периоду.

То есть, выплаченная зарплата за декабрь — это доход 2023 года. А в 2023 году свои правила по НДФЛ.

Напомним, с 2023 года до 28 числа надо будет платить НДФЛ, удержанный с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.

Таблица со сроками для НДФЛ на 2023 год — здесь.