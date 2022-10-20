Основные средства

✋ В ФСБУ 6/2020 изменят норму о ликвидационной стоимости ОС

Чтобы малому бизнесу было проще проводить инвентаризацию, упростят учет ликвидационной стоимости основных средств по ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

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Такое решение приняли в ходе заседания экспертной группы в Минфине по вопросам бухучета.

Обсуждали проект ФСБУ «Инвентаризация».

В частности, отметили трудоемкость инвентаризации для малого бизнеса. Рассмотрели возможные пути упрощения порядка проведения инвентаризации.

Для этой цели внесут поправки в ФСБУ 6/2020 по части ликвидационной стоимости.

Ликвидационная стоимость — это ориентировочная стоимость активов, которые останутся после ликвидации объекта ОС, за минусом затрат на демонтаж, утилизацию и прочее выбытие.

Этот показатель нужен, чтобы посчитать амортизацию.

ФНС в письме от 27.06.2022 № БС-4-21/7907 сообщает, что в ФСБУ нет ограничений по способам расчета ликвидационной стоимости.

Главное, соблюдать бухгалтерскую нормативку:

ФСБУ по инвентаризации пока нет, но есть проект. В документе перечислены случаи, когда инвентаризация обязательна, сроки, в которые ее надо провести, и какие активы в конкретных случаях надо считать.

Замечания к нему собирали в Ассоциации «НРБУ «БМЦ». Сейчас там представлен проект с учетом предлагаемых поправок.

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