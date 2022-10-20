Не позднее 31 октября ИТ-компаниям нужно направить согласие на раскрытие налоговой тайны. Опрос

Всем аккредитованным ИТ-компаниям надо направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну. Это нужно, чтобы подтвердить соответствует ли компания условиям аккредитации.

Срок установили — в течение месяца после вступления в силу нового порядка аккредитации. Значит крайний день — 31 октября.

Подать согласие можно:

через ЛК налогоплательщика;

через оператора ЭДО.

О том, как это сделать, мы уже писали.

IT-компании должны раскрыть налоговую тайну за 2021 — 2023 годы по коду 20009.

Код 20009 включает такие сведения:

сведения о среднемесячном размере выплат и иных вознаграждений;

сведения о доходах организации (по данным бухотчетности);

сведения об организациях, применяющих пониженные тарифы страховых взносов по пп. 1 п. 2 ст. 427 НК.

ФНС обещает, что сведения по коду 20009 будут раскрыты только Минцифры. Никто другой эти данные не увидит.

Если требование не исполнить, аккредитация слетит с 1 ноября 2022 года.

Бухгалтеры IT-компаний в нашем канале «Красный уголок бухгалтера» проводят перекличку — все ли уже сдали согласие.

Кто-то уже отправил, кто-то в процессе, кто-то забыл, а кто-то и вовсе не знал, что такое согласие надо отправлять всем, а не только новичкам, претендующим на аккредитацию.

Сложностей нет, форму подали, поделилась с нами Яна Барихашвили, генеральный директор ООО ЭЛО, аккредитованной IT-компании.

Эта информация предполагает раскрытие сведений о заработной плате и доходах компании. Необходима для Минцифры, чтобы подтвердить аккредитацию после июня 2023 года. Как раз тогда будет проводиться переаккредитация IT-компаний и Минцифры будет проверять зарплату и соответствие доходов. Для нас это не новость, мы свои доходы поквартально отсылаем в налоговую для применения льгот.

Мы решили провести опрос на эту тему. Приглашаем вас принять в нем участие.