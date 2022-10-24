✔️ Мобилизованных работников не надо включать в график отпусков

Действие трудового договора с мобилизованными работниками приостанавливается. А значит, приостанавливаются права и обязанности, установленные трудовым законодательством, кроме тех, что прописаны в новой статье 351.7 ТК РФ.

Такое разъяснение дает Роструд.

Кстати, время, на которое приостановлен трудовой договор мобилизованных и контрактников будет идти в стаж, дающий право на отпуск.

В течение шести месяцев после возобновления договора, сотрудник может взять отпуск в удобное для него время независимо от стажа работы.

Таким образом, вернувшись в компанию, сотрудник все равно пойдет в отпуск вне графика, даже если бы он в этом графике был.

Подробный разбор всех поправок в ТК смотрите в статье «У мобилизованных и контрактников-добровольцев будет идти трудовой и пенсионный стаж. Обзор новых трудовых правил».