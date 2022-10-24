🔥 Оплачивать отпуск разрешат в течение 2 дней после его начала

В Госдуму внесен законопроект с поправкой в статью 136 ТК РФ.

Если сотрудник написал заявление на отпуск за 3 дня до его начала или меньше, то оплата будет: не позднее двух следующих за днем подачи заявления рабочих дней (если оплата идет безналом) или не позднее первого рабочего дня после окончания отпуска (если оплата наличными).

Сейчас работодатели либо отказывают сотрудникам в срочном отпуске, чтобы не нарушать ТК РФ и не получить штраф, говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта – депутаты фракции «Новые люди».

Роструд пояснял, что с согласия работника отпускные можно выплатить позже. Но штраф работодателю за это все равно будет.