🔥 Оплачивать отпуск разрешат в течение 2 дней после его начала

В Госдуму внесен законопроект с поправкой в статью 136 ТК РФ.
Если сотрудник написал заявление на отпуск за 3 дня до его начала или меньше, то оплата будет:
- не позднее двух следующих за днем подачи заявления рабочих дней (если оплата идет безналом)
или
- не позднее первого рабочего дня после окончания отпуска (если оплата наличными).
Сейчас работодатели либо отказывают сотрудникам в срочном отпуске, чтобы не нарушать ТК РФ и не получить штраф, говорится в пояснительной записке.
Авторы проекта – депутаты фракции «Новые люди».
Роструд пояснял, что с согласия работника отпускные можно выплатить позже. Но штраф работодателю за это все равно будет.