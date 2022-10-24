💥 В 2023 году для зарплат заграничных дистанционщиков-нерезидентов могут установить ставку НДФЛ 13%

Работодатели не должны удерживать налог у сотрудников-россиян, которые живут за границей. Но эту норму хотят поменять. Уже есть проект поправок в НК.

Работодатели будут удерживать налог. Про ставку в нем ничего не сказано. Если его примут в таком виде, как он написан сейчас, то ставка для нерезидентов будет 30%.

Но Минфин уже неоднократно заявлял, что для нерезидентов ставку могут оставить 13%.

В интервью РБК глава ведомства Антон Силуанов сказал:

«Если люди уезжают и работают удаленно, центр жизненных интересов у них все равно находится в России, заработную плату получают из источников в нашей стране, поэтому по справедливости нужно сохранить уровень налогообложения для этих категорий граждан».

По его словам, это вопрос справедливого налогообложения.

Смотрите в нашей таблице расклад по НДФЛ дистанционщиков.

Резидент РФ Нерезидент РФ Как сейчас Сотрудник работает из России НДФЛ по ставке 13% удерживает работодатель НДФЛ по ставке 30% удерживает работодатель Сотрудник работает из заграницы Работодатель НДФЛ не удерживает. Сотрудник сам сдает 3-НДФЛ и платит НДФЛ Работодатель НДФЛ не удерживает. Сотрудник тоже не платит НДФЛ. ОН платит налог в другой стране Как будет потом, если примут поправки в НК, которые пока в проекте Сотрудник работает из заграницы НДФЛ по ставке 13% будет удерживать работодатель НДФЛ по ставке 13% или 30% будет удерживать работодатель Решение по ставке пока не принято!

Подробно о том, как сейчас считают НДФЛ с зарплат заграничных дистанционщиков и как будут считать потом, читайте в нашей статье.