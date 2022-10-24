НДФЛ

💥 В 2023 году для зарплат заграничных дистанционщиков-нерезидентов могут установить ставку НДФЛ 13%

Сейчас зарплата от российской фирмы дистанционщика, работающего за границей, вообще не облагается НДФЛ, если он нерезидент РФ. С 2023 года работодателей заставят удерживать налог у таких сотрудников. Но по какой ставке? Возможно, что не 30%, а 13%.

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Работодатели не должны удерживать налог у сотрудников-россиян, которые живут за границей. Но эту норму хотят поменять. Уже есть проект поправок в НК.

Работодатели будут удерживать налог. Про ставку в нем ничего не сказано. Если его примут в таком виде, как он написан сейчас, то ставка для нерезидентов будет 30%.

Но Минфин уже неоднократно заявлял, что для нерезидентов ставку могут оставить 13%.

В интервью РБК глава ведомства Антон Силуанов сказал:

«Если люди уезжают и работают удаленно, центр жизненных интересов у них все равно находится в России, заработную плату получают из источников в нашей стране, поэтому по справедливости нужно сохранить уровень налогообложения для этих категорий граждан».

По его словам, это вопрос справедливого налогообложения.

Смотрите в нашей таблице расклад по НДФЛ дистанционщиков.

 

Резидент РФ

Нерезидент РФ

Как сейчас

Сотрудник работает из России

НДФЛ по ставке 13% удерживает работодатель

НДФЛ по ставке 30% удерживает работодатель

Сотрудник работает из заграницы

Работодатель НДФЛ не удерживает.

Сотрудник сам сдает 3-НДФЛ и платит НДФЛ

Работодатель НДФЛ не удерживает.

Сотрудник тоже не платит НДФЛ. ОН платит налог в другой стране

Как будет потом, если примут поправки в НК, которые пока в проекте

Сотрудник работает из заграницы

НДФЛ по ставке 13% будет удерживать работодатель

НДФЛ по ставке 13% или 30% будет удерживать работодатель

Решение по ставке пока не принято!

Подробно о том, как сейчас считают НДФЛ с зарплат заграничных дистанционщиков и как будут считать потом, читайте в нашей статье.

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💥 В 2023 году для зарплат заграничных дистанционщиков-нерезидентов могут установить ставку НДФЛ 13%

Сейчас зарплата от российской фирмы дистанционщика, работающего за границей, вообще не облагается НДФЛ, если он нерезидент РФ. С 2023 года работодателей заставят удерживать налог у таких сотрудников. Но по какой ставке? Возможно, что не 30%, а 13%.

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