💥 В 2023 году для зарплат заграничных дистанционщиков-нерезидентов могут установить ставку НДФЛ 13%

Работодатели не должны удерживать налог у сотрудников-россиян, которые живут за границей. Но эту норму хотят поменять. Уже есть проект поправок в НК.
Работодатели будут удерживать налог. Про ставку в нем ничего не сказано. Если его примут в таком виде, как он написан сейчас, то ставка для нерезидентов будет 30%.
Но Минфин уже неоднократно заявлял, что для нерезидентов ставку могут оставить 13%.
В интервью РБК глава ведомства Антон Силуанов сказал:
«Если люди уезжают и работают удаленно, центр жизненных интересов у них все равно находится в России, заработную плату получают из источников в нашей стране, поэтому по справедливости нужно сохранить уровень налогообложения для этих категорий граждан».
По его словам, это вопрос справедливого налогообложения.
Смотрите в нашей таблице расклад по НДФЛ дистанционщиков.
Резидент РФ
Нерезидент РФ
Как сейчас
Сотрудник работает из России
НДФЛ по ставке 13% удерживает работодатель
НДФЛ по ставке 30% удерживает работодатель
Сотрудник работает из заграницы
Работодатель НДФЛ не удерживает.
Сотрудник сам сдает 3-НДФЛ и платит НДФЛ
Работодатель НДФЛ не удерживает.
Сотрудник тоже не платит НДФЛ. ОН платит налог в другой стране
Как будет потом, если примут поправки в НК, которые пока в проекте
Сотрудник работает из заграницы
НДФЛ по ставке 13% будет удерживать работодатель
НДФЛ по ставке 13% или 30% будет удерживать работодатель
Решение по ставке пока не принято!
Подробно о том, как сейчас считают НДФЛ с зарплат заграничных дистанционщиков и как будут считать потом, читайте в нашей статье.