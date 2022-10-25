Зарплата

🔂 Бухгалтеры обсуждают, сколько раз в месяц платить первую зарплату – два раза или три

Зарплату всем сотрудникам по нормам ТК надо платить 2 раза в месяц (каждые полмесяца). Но с новыми сотрудниками соблюсти эту норму не получается. Некоторые бухгалтеры считают, что новичкам надо платить 3 раза в месяц. Но Роструд имеет другое мнение.

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Обсуждение этой темы идет в нашем Telegram-чате.

Ситуация такая:

Сотрудник устроился на работу 21.10.

По ЛНА даты выплаты зарплаты в компании такие:

  • 25 число — аванс за текущий месяц (зарплата за первую половину месяца);
  • 10 число — зарплата за прошедший месяц (за вторую половину месяца).

25.10 все будут получать зарплату за период с 01.10 по 15.10. Новичок в это время еще не работал.

10.11 будет зарплата за вторую половину октября. Но между датой приема и днем выплаты пройдет 20 дней, а это больше, чем полмесяца.

Бухгалтер вычитала в СМИ, что в таком случае надо выплачивать зарплату 3 раза в месяц или установить особые даты выплаты зарплаты для новичков.

Например, все получают 25 числа аванс и 10 числа зарплату, а новички получают 15 числа аванс и 30 числа зарплату.

В описанной ситуации бухгалтер задумалась о выплате зарплаты новичку не 10 числа, как всем, а 4 числа, так как именно в этот день истекает 15-дневный срок.

Среди участников обсуждения разгорелся спор.

Одни утверждают, что для новичков должны быть особые даты выплаты, чтобы ни в коем случае не нарушить промежуток в 15 дней.

Другие утверждают, что первую зарплату придется подождать подольше, и это нормально. Такого же мнения придерживается и Роструд, отвечая на вопросы работодателей и работников.

Вопрос Роструду задал новый сотрудник, который тоже прочитал в СМИ об особых правилах выплаты первой зарплаты 3 раза в месяц.

Но Роструд ответил, что в ТК нет нормы об учащенной выплате зарплаты новым сотрудникам.

Кстати, некоторые бухгалтеры очень сильно зациклены на 15-дневных промежутках. Но в месяце с 31 днем их соблюсти не получится. Роструд успокоил — это нормально (письмо от 26.08.2022 № ПГ/22605/10-30437-ОБ/18-661).

Подробнее об этом мы писали в статье «Сроки выплаты зарплаты. Проблема шестнадцатого дня».

А как вы платите зарплату новичкам?

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