💥 На детей до 3 лет будут платить два пособия. Готовы правила для выплат из маткапитала

То есть, будет два пособия на детей до 3 лет – из бюджета и из маткапитала.

Проект с правилами выплаты из маткапитала размещен на федеральном портале.

Платить пособие будут, если доход меньше двух региональных прожиточных минимумов (ПМ) на члена семьи.

Платить будут с месяца рождения ребенка (если обратиться за пособием в течение 3 месяцев) или с месяца обращения.

Размер пособия из маткапитала – прожиточный минимум ребенка в регионе.

Для универсального пособия критерий нуждаемости – 1 ПМ. Размер универсального пособия – 50%, 75% или 100% ПМ.

Подробно об универсальном пособии читайте в нашей статье «Новое универсальное пособие будут платить на детей с рождения до 17 лет. Кому и как посчитают?».

Для пособия из маткапитала будут учитывать зарплату, доходы от вкладов и ценных бумаг, доходы ИП и самозанятых, алименты и т. д.

Данные о зарплате, вкладах, доходах ИП возьмут из базы ФНС (АИС «Налог-3»).

Самозанятые должны сами подтверждать свои доходы.

Вот как об этом сказано в порядке:

Расчетный период – 12 месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления.

Учитывать имущественный критерий не будут. Правила нулевого дохода, как для универсального пособия, тоже нет.

Расчетный период для универсального пособия будет другой. Для старых пособий (на детей с 3 до 7 лет, с 8 до 17 лет) тоже свой расчетный период.