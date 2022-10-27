С ошибками в начислении пенсий будут бороться. Запустят специальную программу проверок

Об этом заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов, отвечая на претензии депутата Госдумы Валерия Гартунга о массовых ошибках при начислении пенсий.

«Люди получают недостаточно высокие пенсии, да и при этом их еще назначают не сразу из-за ошибок Пенсионного фонда, по два, по три и более лет люди живут без пенсий и потом через суды приходится это менять», – сказал Гартунг.

Работа с жалобами сейчас ставится на жесточайший контроль ПФР, и если выявляют ошибку, которая имеет признак системности, сведения о ней тут же доводятся до всех территориальных подразделений, ответил представитель Минтруда (цитата по РБК).

Кстати, недавно обнаружилась, что ПФР незаконно отказывал людям в детских пособиях из-за того, что автоматический расчет доходов работает неправильно.

Ранее Счетная палат выявила ошибки ПФР при индексации пенсий. Пенсионеры недополучали деньги.