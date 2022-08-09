Детские пособия

ПФР незаконно отказывал людям в детских пособиях из-за того, что автоматический расчет доходов работает неправильно

Жители Краснодарского края получали отказы от ПФР в назначении пособий на детей с 8 до 17 лет. Причина – высокий доход, который на самом деле был низкий. Просто ПФР его неправильно считал.

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В деле разбиралась прокуратура. Выяснилось, что более 1 тыс. семей были незаконно лишены пособий.

Дело в том, что ПФР считает доходы семьи автоматически. В алгоритм расчета закралась ошибка. Из-за технической ошибки суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды.

Претендовать на пособие могут нуждающиеся семьи, где доход на члена семьи меньше прожиточного минимума.

Для права на детское пособие учитывают доход 16-месячной давности. Таблица с расчетными периодами для разных пособий — здесь.

После вмешательства прокуратуры ранее принятые решения пересмотрены, выплаты семьям назначены.

К дисциплинарной ответственности привлечены 3 сотрудника регионального управления ПФР.

Кроме того, учитывая распространенный характер таких нарушений, Генпрокуратура проведет проверку деятельности ПФР в части госконтрактов на создание и развитие электронных информационных систем.

Ранее мы рассказывали про другую скандальную историю в краснодарском ПФР — ПФР требовал с пенсионеров вернуть переплату пенсии, но в итоге пожилых людей оставили в покое.

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Детские пособия

ПФР незаконно отказывал людям в детских пособиях из-за того, что автоматический расчет доходов работает неправильно

Жители Краснодарского края получали отказы от ПФР в назначении пособий на детей с 8 до 17 лет. Причина – высокий доход, который на самом деле был низкий. Просто ПФР его неправильно считал.

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