Матпомощь мобилизованным освободят от НДФЛ, взносов и разрешат включать в расходы

При этом передача такого имущества не будет облагаться НДС, а расходы организации будут учитываться для целей налога на прибыль.

Об этом сообщает Минфин на своем сайте.

Все это пропишут в законопроекте с акцизами на лимонад и новой предельной базой, который прошел первое чтение.

Ко второму чтению там будут поправки от Минфина. Пока эти поправки не опубликовано, но обещают их вот-вот внести в Думу.

Сейчас матпомощь свыше 4 тыс. рублей облагается НДФЛ и взносами.

Что касается включения в расходы, то можно учесть благотворительность, но ее надо оказывать через СОНКО, а не напрямую сотруднику. Об этом сообщает Минфин в письме от 04.10.2022 № 03-03-06/1/95569.