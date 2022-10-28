Владельцев единственного жилья могут освободить от НДФЛ при его продаже

Такой законопроект внесен в Госдуму.

По действующим сегодня нормам при продаже жилья гражданин уплачивает НДФЛ, если срок владения недвижимостью менее установленного минимального срока 3 или 5 лет.

Продать единственное жилье без НДФЛ можно через 3 года.

Авторы инициативы предлагают вовсе освободить от уплаты НДФЛ владельцев единственного жилья.

То есть, депутаты предлагают обнулить минимальный срок владения.

Такая норма сейчас есть для семей с 2 и более детьми.

Условия такого освобождения будут следующие:

новое жилье приобретается не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в который была заключена сделка по продаже старого жилья;

кадастровая стоимость старого жилья ниже, чем стоимость нового, и не превышает 50 миллионов рублей.

Авторы проекта - депутаты от ЛДПР.