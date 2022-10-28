Владельцев единственного жилья могут освободить от НДФЛ при его продаже

Такой законопроект внесен в Госдуму.
По действующим сегодня нормам при продаже жилья гражданин уплачивает НДФЛ, если срок владения недвижимостью менее установленного минимального срока 3 или 5 лет.
Продать единственное жилье без НДФЛ можно через 3 года.
Авторы инициативы предлагают вовсе освободить от уплаты НДФЛ владельцев единственного жилья.
То есть, депутаты предлагают обнулить минимальный срок владения.
Такая норма сейчас есть для семей с 2 и более детьми.
Условия такого освобождения будут следующие:
- новое жилье приобретается не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в который была заключена сделка по продаже старого жилья;
- кадастровая стоимость старого жилья ниже, чем стоимость нового, и не превышает 50 миллионов рублей.
Авторы проекта - депутаты от ЛДПР.