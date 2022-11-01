Самозанятые

Самозанятых не надо включать в СЗВ-М. Но если они бывшие работники, то надо

Сведения о самозанятом по итогам месяца не надо отражать в форме СЗВ-М и в отчетности СЗВ-СТАЖ за этот год.

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Такое разъяснение дает ОПФР по Москве в письме от 11.10.2022 № Т-210-6/11721-22.

Пенсионщики отвечали на конкретный вопрос по конкретной ситуации.

Ситуация такая: Компания заключила с физлицом договор ГПХ 1 июля28 июля работы были выполнены, акт подписан.

9 августа фирма оплачивает услугу. Но 1 августа человек зарегистрировался самозанятым. Оплату он принял в рамках НПД и выдал чек.

Надо ли включать этого человека в СЗВ-М за июль, когда договор уже действовал, работы выполнялись, но регистрации по НПД не было?

ПФР лишь пояснил, что если самозанятый не выдал чек, то он считается обычным физлицом и его надо включать в СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.

Также ПФР заявляет, что если отношения с фирмой-заказчиком когда-то (менее 2 лет назад) были трудовыми, то такого бывшего сотрудника, а ныне самозанятого, надо включать в СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.

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