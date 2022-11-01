Самозанятых не надо включать в СЗВ-М. Но если они бывшие работники, то надо

Такое разъяснение дает ОПФР по Москве в письме от 11.10.2022 № Т-210-6/11721-22.

Пенсионщики отвечали на конкретный вопрос по конкретной ситуации.

Ситуация такая: Компания заключила с физлицом договор ГПХ 1 июля. 28 июля работы были выполнены, акт подписан. Компания заключила с физлицом договор ГПХработы были выполнены, акт подписан. 9 августа фирма оплачивает услугу. Но 1 августа человек зарегистрировался самозанятым. Оплату он принял в рамках НПД и выдал чек. Надо ли включать этого человека в СЗВ-М за июль, когда договор уже действовал, работы выполнялись, но регистрации по НПД не было?

ПФР лишь пояснил, что если самозанятый не выдал чек, то он считается обычным физлицом и его надо включать в СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.

Также ПФР заявляет, что если отношения с фирмой-заказчиком когда-то (менее 2 лет назад) были трудовыми, то такого бывшего сотрудника, а ныне самозанятого, надо включать в СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.