💍 С 2023 года ремонтировать ювелирку на УСН можно, изготавливать и продавать – нельзя

Вопрос задал наш подписчик в разделе «Клерк.Консультации».

Бизнесмен выполняет индивидуальные заказы по ювелирке. Клиенты платят как наличными, так и безналом, причем авансом.

На авансы придется выписывать счета-фактуры, вносить их в книгу продаж платить НДС. Впрочем, от НДС можно будет освободиться по статье 145 НК РФ, поясняет эксперт Надежда Камышева.

Что касается возможности остаться на УСН при индивидуальных заказах, то это маловероятно. Разъяснений на этот счет пока нет.

Но, например, в письме от 03.08.2022 № 03-11-06/2/74899 Минфин сообщает, что под УСН будет попадать только ремонт ювелирных изделий.

Если посмотреть справочник ОКВЭД, то коды такие: 32.12.5 — производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней;

32.12.6 — изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения.

То есть коды ОКВЭД для массового производства и— разные.

Однако оба этих кода входят в группу 32.12 «Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий».

Поэтому все зависит от трактовки Минфина и ФНС.

Кстати, ювелиры создают петиции и требуют вернуть им право на УСН. Утверждают, что переход на ОСНО для них губителен — кто-то закроет бизнес, остальные повысят цены.

В службе бизнес-омбудсмена тоже критиковали отмену УСН для ювелиров.

Но поправки в НК уже приняты. УСН и ПСН с 2023 ювелирам применять нельзя. А скоро запрет введут и для АУСН.