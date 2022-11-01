🔥 При мобилизации работодателя сотрудников будут принудительно увольнять

Закон приняла Госдума в третьем чтении.

Увольнение будет, если призвали по мобилизации:

ИП;

директора-единственного учредителя.

Но есть условие.

Увольнение состоится, если работодатель на период прохождения им военной службы не уполномочил другое лицо на осуществление своих прав и исполнение своих обязанностей в качестве работодателя.

Вместе с тем ранее первый замглавы Минтруда Ольга Баталина заявила, что для сотрудников мобилизованных работодателей в нормативке пропишут особые права. Они сами будут декларировать свой статус, получать подтверждение своей незанятости и устраиваться на другую работу.

Недавно объявили, что мобилизация завершилась.

Бизнесмены уже мобилизованы, а норму об увольнении сотрудников так и не приняли.

Новую норму прокомментировала Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению:

– Пункт 7 части первой статьи 83 ТК РФ предусматривает прекращение трудового договора в связи с чрезвычайными обстоятельствами, препятствующими продолжению работы.

Теперь к ним будет относиться призыв работодателя-физлица или директора-учредителя юрлица на военную службу по мобилизации (в случае, если такой работодатель на период прохождения им военной службы по мобилизации не уполномочил другое лицо на осуществление своих прав и исполнение своих обязанностей в качестве работодателя).

Федеральный закон от 20.10.2022 № 404-ФЗ при мобилизации дает право ИП или руководителю организации принять решение об осуществлении предпринимательской деятельности через доверенных лиц.

Но если такой работодатель не оставил исполняющего обязанности, то в силу этой новой нормы работники подлежат увольнению.

Такая норма необходима в силу того, что при призыве по мобилизации работодателя и невозможности продолжения трудовых отношений по действующим статьям ТК РФ не понятно, как быть с работниками. Они и работу не могут продолжить, и нет основания для их увольнения.