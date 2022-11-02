Работодатели на АУСН из личного кабинета будут брать данные для справок о доходах сотрудников

Сведения о доходах и об удержанных суммах НДФЛ висят в личном кабинете налогоплательщика-организации или ИП, применяющих АУСН.
Таким образом, работникам необходимо обращаться за получением сведений о своих доходах и суммах удержанного НДФЛ к работодателю.
Такое разъяснение ФНС дает в разделе «Часто задаваемые вопросы» на своем сайте.
Коды доходов по НДФЛ для плательщиков АУСН утверждены Приказом ФНС от 07.06.2022 № ЕД-7-11/473@. В частности, ввели такие новые коды доходов:
- 4901 – необлагаемые НДФЛ доходы;
- 4902 – выплаты, не являющиеся доходом;
- 4903 – выплаты, в отношении которых налогоплательщики самостоятельно исчисляют и уплачивают налог.
При АУСН исчислять, удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ с зарплат сотрудников будет не сама компании или ИП, а банк.
Процесс идет так:
- компания передает в банк информацию по каждому сотруднику о доходе и стандартном вычете с указанием кодов;
- на следующий день банк на основании платежки клиента переводит деньги сотрудникам, удержав НДФЛ;
- на следующий день после выплаты зарплаты банк перечисляет в бюджет НДФЛ.
Информацию о выплаченных доходах и НДФЛ в ИФНС передает банк до 5-го числа следующего календарного месяца.
Если расчеты компании с сотрудниками пройдут по другой схеме (без предоставления сведений в банк), то направить в ИФНС данные до 5 числа должен сам работодатель.