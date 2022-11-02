АУСН

Работодатели на АУСН из личного кабинета будут брать данные для справок о доходах сотрудников

Бизнес на АУСН не сдает расчеты 6-НДФЛ, в том числе, годовой расчет со справками (бывшими 2-НДФЛ). Но сотрудникам такие справки нужны. Где их брать, рассказали в ФНС.

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Сведения о доходах и об удержанных суммах НДФЛ висят в личном кабинете налогоплательщика-организации или ИП, применяющих АУСН.

Таким образом, работникам необходимо обращаться за получением сведений о своих доходах и суммах удержанного НДФЛ к работодателю.

Такое разъяснение ФНС дает в разделе «Часто задаваемые вопросы» на своем сайте.

Коды доходов по НДФЛ для плательщиков АУСН утверждены Приказом ФНС от 07.06.2022 № ЕД-7-11/473@. В частности, ввели такие новые коды доходов:

  • 4901 – необлагаемые НДФЛ доходы;
  • 4902 – выплаты, не являющиеся доходом;
  • 4903 – выплаты, в отношении которых налогоплательщики самостоятельно исчисляют и уплачивают налог.

При АУСН исчислять, удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ с зарплат сотрудников будет не сама компании или ИП, а банк.

Процесс идет так:

  • компания передает в банк информацию по каждому сотруднику о доходе и стандартном вычете с указанием кодов;
  • на следующий день банк на основании платежки клиента переводит деньги сотрудникам, удержав НДФЛ;
  • на следующий день после выплаты зарплаты банк перечисляет в бюджет НДФЛ.

Информацию о выплаченных доходах и НДФЛ в ИФНС передает банк до 5-го числа следующего календарного месяца.

Если расчеты компании с сотрудниками пройдут по другой схеме (без предоставления сведений в банк), то направить в ИФНС данные до 5 числа должен сам работодатель.

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