Земельный налог

Повышение кадастровой стоимости земли с 2023 года не приведет к увеличению земельного налога

По каждому земельному участку налоговая база – это кадастровая стоимость, которая внесена в Единый государственный реестр недвижимости на 1 января года, за который считают налог. Но есть нюансы. О них рассказали в ФНС.

Версия для печати

В этом году ввели правило «заморозки» роста кадастровой стоимости.

Если таковая с 1 января 2023 года превышает значение с 1 января 2022 года, то налоговая база для земельного участка определяется как его кадастровая стоимость, применяемая с 1 января 2022 года.

То есть, земельный налог за 2023 год будут считать по старой кадастровой стоимости.

Исключение – увеличение кадастровой стоимости из-за изменения характеристик земельного участка (категории земель, разрешенного использования, площади и т.п.).

Также есть правило недопущения ежегодного роста налога в отношении земельных участков физлиц более чем на 10%.

При этом ограничивающий коэффициент 1,1 не применяется при исчислении налога по участкам для ИЖС в связи с несвоевременной застройкой которых применены коэффициенты 2 или 4.

Смотрите не просмотрите. Каждый день!
Вебинар начинается! 🔥 Must have 🔥 Эксклюзив Онлайн-курсы Повышение квалификации Бесплатные вебинары Мини-курсы

Повышение квалификации

Маркировка товаров

Что такое объёмно-сортовой учёт при маркировке упакованной воды

Некоторые категории товаров нужно обязательно маркировать, например одежду, обувь или молочную продукцию. Это касается и упакованной воды. Для воды в упаковке с 01.11.2022 вводится обязательный объёмно-сортовой учёт.

Что такое объёмно-сортовой учёт при маркировке упакованной воды

Мероприятия

Разместить
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Судебная практика по налоговым спорам

Как заставить налоговиков убрать незаконно начисленную пеню по НДФЛ

Если одновременно в одном регионе у предпринимателя есть переплата по НДФЛ, а в другом – недоимка, то ИП ничего бюджету не должен. А если инспекторы считают иначе – надо обращаться в суд. Там помогут.

Как заставить налоговиков убрать незаконно начисленную пеню по НДФЛ
Читать еще