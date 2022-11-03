Повышение кадастровой стоимости земли с 2023 года не приведет к увеличению земельного налога

В этом году ввели правило «заморозки» роста кадастровой стоимости.

Если таковая с 1 января 2023 года превышает значение с 1 января 2022 года, то налоговая база для земельного участка определяется как его кадастровая стоимость, применяемая с 1 января 2022 года.

То есть, земельный налог за 2023 год будут считать по старой кадастровой стоимости.

Исключение – увеличение кадастровой стоимости из-за изменения характеристик земельного участка (категории земель, разрешенного использования, площади и т.п.).

Также есть правило недопущения ежегодного роста налога в отношении земельных участков физлиц более чем на 10%.

При этом ограничивающий коэффициент 1,1 не применяется при исчислении налога по участкам для ИЖС в связи с несвоевременной застройкой которых применены коэффициенты 2 или 4.