Выплаты старшим по дому и председателю ТСЖ облагаются НДФЛ и взносами

Кто тут является работодателем, страхователем, налоговым агентом, застрахованным лицом, разъяснил Минфин в письме от 12.10.2022 № 03-04-06/98557.
Минфин рассмотрел случай, когда выплаты этим людям (главам ТСЖ и совета МКД) производит управляющая компания, которая делает это за агентское вознаграждение.
Она перечисляет деньги людям по просьбе жильцов и получает за это свой процент.
Председатель совета МКД
Председатель ТСЖ
Кто работодатель
Собственниками помещений в МКД
ТСЖ
Кто плательщик страховых взносов
Управляющая организация
ТСЖ
Кто налоговый агент по НДФЛ
Управляющая организация
Управляющая организация
Что касается агентского вознаграждения, которое управляющая организация получает за выплату в адрес старших по дому, то оно идет в доход при УСН.
Минфин и раньше разъяснял, что отношения между председателем МКД и жильцами – трудовые. Жильцы – работодатель, председатель – работник, а УК – плательщик взносов.
Чтобы споров о взносах «домовым активистам» больше не было, разработали поправки в НК.
В статье 402 НК РФ четко пропишут, что выплаты членам совета МКД, избранных жильцами, облагаются взносами. Речь идет о выплатах, которые начисляет УК на основании решения общего собрания собственников квартир.