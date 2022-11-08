Страховые взносы

Выплаты старшим по дому и председателю ТСЖ облагаются НДФЛ и взносами

Если в доме создано ТСЖ, то есть председатель правления. Если ТСЖ нет, выбирают председателя совета МКД. Выплаты в их пользу облагается НДФЛ и взносами. Потому что отношения – трудовые. «Кто на ком стоял» в этих отношениях, смотрите в нашей таблице.

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Кто тут является работодателем, страхователем, налоговым агентом, застрахованным лицом, разъяснил Минфин в письме от 12.10.2022 № 03-04-06/98557.

Минфин рассмотрел случай, когда выплаты этим людям (главам ТСЖ и совета МКД) производит управляющая компания, которая делает это за агентское вознаграждение.

Она перечисляет деньги людям по просьбе жильцов и получает за это свой процент.

 

Председатель совета МКД

Председатель ТСЖ

Кто работодатель

Собственниками помещений в МКД

ТСЖ

Кто плательщик страховых взносов

Управляющая организация

ТСЖ

Кто налоговый агент по НДФЛ

Управляющая организация

Управляющая организация

Что касается агентского вознаграждения, которое управляющая организация получает за выплату в адрес старших по дому, то оно идет в доход при УСН.

Минфин и раньше разъяснял, что отношения между председателем МКД и жильцами – трудовые. Жильцы – работодатель, председатель – работник, а УК – плательщик взносов.

Чтобы споров о взносах «домовым активистам» больше не было, разработали поправки в НК.

В статье 402 НК РФ четко пропишут, что выплаты членам совета МКД, избранных жильцами, облагаются взносами. Речь идет о выплатах, которые начисляет УК на основании решения общего собрания собственников квартир.

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Страховые взносы

Выплаты старшим по дому и председателю ТСЖ облагаются НДФЛ и взносами

Если в доме создано ТСЖ, то есть председатель правления. Если ТСЖ нет, выбирают председателя совета МКД. Выплаты в их пользу облагается НДФЛ и взносами. Потому что отношения – трудовые. «Кто на ком стоял» в этих отношениях, смотрите в нашей таблице.

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