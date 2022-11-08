Выплаты старшим по дому и председателю ТСЖ облагаются НДФЛ и взносами

Кто тут является работодателем, страхователем, налоговым агентом, застрахованным лицом, разъяснил Минфин в письме от 12.10.2022 № 03-04-06/98557.

Минфин рассмотрел случай, когда выплаты этим людям (главам ТСЖ и совета МКД) производит управляющая компания, которая делает это за агентское вознаграждение.

Она перечисляет деньги людям по просьбе жильцов и получает за это свой процент.

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Что касается агентского вознаграждения, которое управляющая организация получает за выплату в адрес старших по дому, то оно идет в доход при УСН.

Минфин и раньше разъяснял, что отношения между председателем МКД и жильцами – трудовые. Жильцы – работодатель, председатель – работник, а УК – плательщик взносов.

Чтобы споров о взносах «домовым активистам» больше не было, разработали поправки в НК.

В статье 402 НК РФ четко пропишут, что выплаты членам совета МКД, избранных жильцами, облагаются взносами. Речь идет о выплатах, которые начисляет УК на основании решения общего собрания собственников квартир.