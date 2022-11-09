❗ По сделкам бизнеса с компаниями из ЛНР и ДНР пока не будет НДС или будет ставка 0%

Это правило будет действовать по контрактам (договорам), которые заключены до 5 октября 2022 года или до 31 декабря.

Такие поправки в статье 148 НК РФ подготовлены ко второму чтению законопроекта № 201629-8.

По договорам до 05.10.22 старые правила по НДС действуют, если заказчики из новых регионов:

госзаказчики;

другие юрлица, которым выделили деньги из федерально бюджета.

По договорам до 31.12.2022 старые правила по НДС действуют в остальных случаях по сделкам с бизнесом из новых регионов.

Условие:

работы выполнены до 31 декабря 2022 года;

оплата поступила до 25 января 2023 года;

компания-исполнитель зарегистрирована до 5 октября 2022 года.

Если место реализации – не РФ, то НДС нет.

По товарам тоже внесут поправки. По договорам до 05.10.22 или 31.12.2022 (при тех же условиях по оплате) будет ставка НДС 0%.

Перевозка товаров в новые регионы также будет идти по ставке 0%.

Такие поправки вносят в статью 164 НК РФ.

Подтвердить нулевую ставку можно договором, транспортными документами и документом об оплате.