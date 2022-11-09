Производителям сладких напитков разрешат применять АУСН

Поправки в закон об АУСН вносят законопроектом, который находится в Госдуме.
Полный список причин, когда применять АУСН нельзя, смотрите в нашей таблице.
Там 33 пункта. Но скоро будет 34. Включат еще запрет на АУСН для ювелиров.
Пункт 9 этого списка касается производства подакцизных товары и добычи полезных ископаемых.
По подакцизным товарам исключения такие:
- виноград;
- вино;
- игристое вино, включая российское шампанское;
- виноматериалы из своего винограда;
- виноградное сусло из своего винограда.
В числе исключений будут еще сахаросодержащие напитки.
Акцизы на лимонад вводят с 1 июля 2023 года в размере 7 рублей за 1 литр.