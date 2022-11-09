Производителям сладких напитков разрешат применять АУСН

Поправки в закон об АУСН вносят законопроектом, который находится в Госдуме.

Полный список причин, когда применять АУСН нельзя, смотрите в нашей таблице.

Там 33 пункта. Но скоро будет 34. Включат еще запрет на АУСН для ювелиров.

Пункт 9 этого списка касается производства подакцизных товары и добычи полезных ископаемых.

По подакцизным товарам исключения такие:

виноград;

вино;

игристое вино, включая российское шампанское;

виноматериалы из своего винограда;

виноградное сусло из своего винограда.

В числе исключений будут еще сахаросодержащие напитки.

Акцизы на лимонад вводят с 1 июля 2023 года в размере 7 рублей за 1 литр.