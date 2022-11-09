АУСН

Производителям сладких напитков разрешат применять АУСН

Организации и ИП, которые производят подакцизные товары, не могут перейти на АУСН. Но есть исключения. В них войдет и производство сахаросодержащих напитков, которые скоро станут подакцизными.

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Поправки в закон об АУСН вносят законопроектом, который находится в Госдуме.

Полный список причин, когда применять АУСН нельзя, смотрите в нашей таблице.

Там 33 пункта. Но скоро будет 34. Включат еще запрет на АУСН для ювелиров.

Пункт 9 этого списка касается производства подакцизных товары и добычи полезных ископаемых.

По подакцизным товарам исключения такие:

  • виноград;
  • вино;
  • игристое вино, включая российское шампанское;
  • виноматериалы из своего винограда;
  • виноградное сусло из своего винограда.

В числе исключений будут еще сахаросодержащие напитки.

Акцизы на лимонад вводят с 1 июля 2023 года в размере 7 рублей за 1 литр.

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