Налоговые схемы

Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС вскрыли налоговую схему, которой пользовались рестораны

Одна из крупнейших теневых площадок подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. Через цепочки банков деньги переводили в автосалоны и турфирмы, а потом покупали наличные.

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Финансовая разведка, Банк России и налоговики выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе по всей России, узнал РБК.

ФНС и Росфинмониторинг расследуют схему, которая предположительно связана оборотом денег через процессинговые услуги: расчеты между участниками схемы запутанные, в них участвуют компании, проводящие платежи, несколько кредитных организаций.

Безналичные деньги от ресторанов на каком-то этапе менялись на неинкассированную наличность.

Чтобы схема не привлекала внимания из-за расхождений данных кассы и расчетного счета, в ресторанах устанавливали подменную кассу для неучтенной выручки. Процессинговые центры подменяли номер терминала и id торговой точки. Поэтому даже банки, которые обслуживают устройства, получали искаженные данные, и только владелец подставных терминалов знал точные номера нужных ему операций.

Так ресторанам удавалось держать финпоказатели на нужном уровне, получать льготы по НДС и платить серую зарплату.

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