Трудовое право

Работникам в оборонке теперь не положены отгулы за работу по выходным. Придется брать деньгами

Для сотрудников, которые работают в ОПК и фирмах, заключивших ГОЗ, действуют особые трудовые правила. Их могут привлекать к работе по выходным. За это положена двойная оплата. Замена ее на отгул не предусмотрена.

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Особенности трудовых отношений в некоторых организациях, связанных с оборонкой, утверждены постановлением Правительства от 01.08.2022 № 1365.

По этим правилам можно:

  • привлекать работников к сверхурочной работе без их согласия, но не более 4 часов в день;
  • знакомить с графиками сменности за 3 дня до начала их действия;
  • устанавливать еженедельный непрерывный отдых не менее 24 часов;
  • привлекать к работе в выходные и праздники, но чтобы был примерно один выходной в неделю;
  • переносить отпуск без их согласия, но через 18 месяцев после окончания рабочего года человек все равно должен его отгулять;
  • отзывать из отпуска без согласия, предупредив за 3 дня.

В общем случае в компаниях, которые не связаны с ГОЗ и ОПК, сотрудники могут вместо двойной оплаты за работу в выходной день выбрать одинарную оплату и отгул. Как оплачивается такой отгул – читайте тут.

Но в постановлении № 1365 такого права выбора не оговорено. Там предусмотрен только один вид компенсации – двойная оплата.

Если сотрудники просят отгул, придется отказать.

Такое разъяснение дает Роструд.

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Трудовое право

Работникам в оборонке теперь не положены отгулы за работу по выходным. Придется брать деньгами

Для сотрудников, которые работают в ОПК и фирмах, заключивших ГОЗ, действуют особые трудовые правила. Их могут привлекать к работе по выходным. За это положена двойная оплата. Замена ее на отгул не предусмотрена.

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