Работникам в оборонке теперь не положены отгулы за работу по выходным. Придется брать деньгами

Особенности трудовых отношений в некоторых организациях, связанных с оборонкой, утверждены постановлением Правительства от 01.08.2022 № 1365.
По этим правилам можно:
- привлекать работников к сверхурочной работе без их согласия, но не более 4 часов в день;
- знакомить с графиками сменности за 3 дня до начала их действия;
- устанавливать еженедельный непрерывный отдых не менее 24 часов;
- привлекать к работе в выходные и праздники, но чтобы был примерно один выходной в неделю;
- переносить отпуск без их согласия, но через 18 месяцев после окончания рабочего года человек все равно должен его отгулять;
- отзывать из отпуска без согласия, предупредив за 3 дня.
В общем случае в компаниях, которые не связаны с ГОЗ и ОПК, сотрудники могут вместо двойной оплаты за работу в выходной день выбрать одинарную оплату и отгул. Как оплачивается такой отгул – читайте тут.
Но в постановлении № 1365 такого права выбора не оговорено. Там предусмотрен только один вид компенсации – двойная оплата.
Если сотрудники просят отгул, придется отказать.
Такое разъяснение дает Роструд.