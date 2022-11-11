💑 Еще нерожденных детей тоже учитывают для льготы по НДФЛ при продаже квартиры

Одно из условий освобождения от НДФЛ доходов с продажи жилья с малым сроком владения – наличие детей до 18 лет или 24 лет (если они – студенты).

Как определяют возраст детей, прописано в НК. Имеет значение возраст на дату госрегистрации сделки по продаже квартиры.

А вот как определять количество, на какую дату? Об этом в НК не сказано.

Разъяснение дает ФНС в письме от 05.10.2022 № БС-4-11/13246@.

Определять количество детей надо по состоянию на 31 декабря года продажи объекта недвижимости.

Такую поблажку ФНС делает, учитывая высокую социальную значимость этой нормы по освобождению от НДФЛ продажи жилья семьями с детьми.

Таким образом, если семья продала квартиру в январе, имея одного ребенка, она может не платить НДФЛ, если к концу декабря в семье родится еще один ребенок.

Ранее аналогичное разъяснение давал Минфин в письме № 03-04-05/46105 от 19.05.2022.