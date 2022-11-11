НДФЛ

💑 Еще нерожденных детей тоже учитывают для льготы по НДФЛ при продаже квартиры

Семьи с 2 и более детьми не платят НДФЛ при продаже квартиры, если покупают себе жилье получше. Как считать количество детей – пояснили в ФНС.

Версия для печати

Одно из условий освобождения от НДФЛ доходов с продажи жилья с малым сроком владения – наличие детей до 18 лет или 24 лет (если они – студенты).

Как определяют возраст детей, прописано в НК. Имеет значение возраст на дату госрегистрации сделки по продаже квартиры.

А вот как определять количество, на какую дату? Об этом в НК не сказано.

Разъяснение дает ФНС в письме от 05.10.2022 № БС-4-11/13246@.

Определять количество детей надо по состоянию на 31 декабря года продажи объекта недвижимости.

Такую поблажку ФНС делает, учитывая высокую социальную значимость этой нормы по освобождению от НДФЛ продажи жилья семьями с детьми.

Таким образом, если семья продала квартиру в январе, имея одного ребенка, она может не платить НДФЛ, если к концу декабря в семье родится еще один ребенок.

Ранее аналогичное разъяснение давал Минфин в письме № 03-04-05/46105 от 19.05.2022.

Смотрите не просмотрите. Каждый день!
Вебинар начинается! 🔥 Must have 🔥 Эксклюзив Онлайн-курсы Повышение квалификации Бесплатные вебинары Мини-курсы

Повышение квалификации

IT-компании

Как подать заявку на раскрытие налоговой тайны: инструкция для IT-компаний

С октября 2022 года ИТ-компании должны предоставлять в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну. Что будет, если этого не сделать? Организация потеряет аккредитацию, а вместе с тем лишится льгот и налоговых преференций. Рассказываем, как правильно оформить и подать заявку в инспекцию.

Как подать заявку на раскрытие налоговой тайны: инструкция для IT-компаний

Мероприятия

Разместить
Регистрация и ликвидация бизнеса

При регистрации фирмы учредитель без гражданства указывает в форме Р11001 реквизиты ВНЖ

В заявлении на госрегистрацию юрлица (форма № Р11001) надо заполнить сведения о документе, удостоверяющем личность учредителя. Человек без гражданства указывает там вид на жительство.

Трудовое право

Работникам в оборонке теперь не положены отгулы за работу по выходным. Придется брать деньгами

Для сотрудников, которые работают в ОПК и фирмах, заключивших ГОЗ, действуют особые трудовые правила. Их могут привлекать к работе по выходным. За это положена двойная оплата. Замена ее на отгул не предусмотрена.

Читать еще