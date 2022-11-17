Банки

Если банки откажутся предоставлять данные о клиентах в Росфинмониторинг, их оштрафуют

Сумма штрафа может достигнуть 500 тыс. рублей.

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Соответствующие поправки в КоАП Госдума может принять уже в ноябре, пишут «Известия».

Недавно Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые обязали банки предоставлять данные об идентификации клиентов, их представителей, а также иную информацию в рамках закона.

За непредоставление такой информации должностные лица могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тыс. рублей, а юридические лица – от 300 до 500 тыс. рублей.

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