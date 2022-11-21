Учет у ИП на ОСНО

🙏 Ювелирному микробизнесу теперь будет сложно обойтись без бухгалтера

Многие ИП-одиночки-ювелиры сейчас применяют ПСН или УСН «доходы» и легко обходятся без бухгалтера. Но с 2023 года им придется перейти на ОСНО. Вести учет на этом режиме без бухгалтера проблематично.

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Обсуждение этой темы идет в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».

Коллега рассказала, что ей стало одно за одним поступать предложение от представителей ювелирного микробизнеса.

ИП в срочном порядке ищут себе бухгалтера. Причем ГИИС и взаимодействие с Росфинмониторингом они оставляют на себе. От бухгалтера им нужен только налоговый учет.

К слову, не каждый бухгалтер с радостью готов вести учет ИП на ОСНО. Во-первых, на этой системе сложная книга учета доходов.

Во-вторых, НДС считают методом начисления, а НДФЛ – кассовым методом.

Кроме того, у некоторых ИП будет изготовление ювелирки на ОСНО и ее ремонт на ПСН, то есть совмещение режимов, что добавляет сложности в учет.

Коллеги продумывают, как оптимизировать учет – например, считать НДФЛ по отгрузке, потому что так проще и привычней. Но такое не предусмотрено НК, указывают участники обсуждения, да и в 1С это не реализовано.

Так что по НДФЛ будут кассовый метод. А вот от НДС можно освободиться по статье 145 НК РФ, если доход позволяет.

А вы бы взялись вести учет у ИП-ювелира на ОСНО?

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