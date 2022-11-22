Повышенные суточные за командировки в новые регионы освободили от НДФЛ и взносов

Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ с такими поправками в НК РФ опубликован на официальном портале.
Таким образом, сейчас необлагаемые лимиты по суточным такие:
- командировки по России – 700 рублей в день;
- загранкомандировки – 2 500 рублей в день;
- командировки на «территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры» – 8 480 рублей в день.
Повышенные суточные 8 480 рублей установлены постановлением Правительства от 28.10.2022 № 1915, которое издано после указа президента.
Этим же постановлением прописано право командированных сотрудников на безотчетные суммы. Их размер устанавливается в локальном акте работодателя.
Взносами не облагается вся сумма, а освобождение от НДФЛ будет только в сумме 700 рублей в день.