Подотчет, командировки

Повышенные суточные за командировки в новые регионы освободили от НДФЛ и взносов

Командированным в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области надо платить повышенные суточные. Причем вся сумма будет освобождена от НДФЛ и взносов.

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Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ с такими поправками в НК РФ опубликован на официальном портале.

Таким образом, сейчас необлагаемые лимиты по суточным такие:

  • командировки по России – 700 рублей в день;
  • загранкомандировки – 2 500 рублей в день;
  • командировки на «территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры» – 8 480 рублей в день.

Повышенные суточные 8 480 рублей установлены постановлением Правительства от 28.10.2022 № 1915, которое издано после указа президента.

Этим же постановлением прописано право командированных сотрудников на безотчетные суммы. Их размер устанавливается в локальном акте работодателя.

Взносами не облагается вся сумма, а освобождение от НДФЛ будет только в сумме 700 рублей в день.

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