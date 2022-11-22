❗ Из справок к форме 6-НДФЛ уберут данные о перечислении налога

Законопроект, подготовленный группой депутатов во главе с Андреем Макаровым, внесен в Госдуму.
Сейчас по статье 230 НК справки – это документ, содержащий сведения о доходах физлиц и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджет.
С 2023 года законопроектом убирают слово «перечисленных».
Будет документ о доходах и налогах, исчисленных и удержанных налоговым агентом.
То есть перечисление налога в справке фигурировать не будет.
Это касается и НДФЛ за 2022 год.
В частности, меняется формулировка абзаца 8 пункта 2 статьи 230 (о включении справок в 6-НДФЛ).
Сейчас там сказано, что с отчета за 2021 год (и далее) справки входят в состав 6-НДФЛ и там фигурирует налог исчисленный, удержанный и перечисленный.
Будет по-другому.
- за 2021 год – справки входят в 6-НДФЛ и там налог исчисленный, удержанный и перечисленный;
- за 2022 год и далее – справки входят в 6-НДФЛ и там налог исчисленный и удержанный.
Смотрите в нашей таблице, как меняется формулировка.
Как сейчас
Как будет с 2023 года
Документ, содержащий сведения о доходах физлиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджет, за 2021 год и последующие налоговые периоды, представляется в составе расчета 6-НДФЛ
Документ, содержащий сведения о доходах физлиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджет, за 2021 год, исчисленных и удержанных за 2022 год и последующие налоговые периоды, представляется в составе расчета 6-НДФЛ