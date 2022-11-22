❗ Из справок к форме 6-НДФЛ уберут данные о перечислении налога

Законопроект, подготовленный группой депутатов во главе с Андреем Макаровым, внесен в Госдуму.

Сейчас по статье 230 НК справки – это документ, содержащий сведения о доходах физлиц и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджет.

С 2023 года законопроектом убирают слово «перечисленных».

Будет документ о доходах и налогах, исчисленных и удержанных налоговым агентом.

То есть перечисление налога в справке фигурировать не будет.

Это касается и НДФЛ за 2022 год.

В частности, меняется формулировка абзаца 8 пункта 2 статьи 230 (о включении справок в 6-НДФЛ).

Сейчас там сказано, что с отчета за 2021 год (и далее) справки входят в состав 6-НДФЛ и там фигурирует налог исчисленный, удержанный и перечисленный.

Будет по-другому.

за 2021 год – справки входят в 6-НДФЛ и там налог исчисленный, удержанный и перечисленный;

за 2022 год и далее – справки входят в 6-НДФЛ и там налог исчисленный и удержанный.

Смотрите в нашей таблице, как меняется формулировка.