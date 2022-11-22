2-НДФЛ

❗ Из справок к форме 6-НДФЛ уберут данные о перечислении налога

В справках о доходах (бывшие 2-НДФЛ) сейчас фигурирует, в том числе, перечисленный налог. Норму НК, которая регулирует это, меняют.

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Законопроект, подготовленный группой депутатов во главе с Андреем Макаровым, внесен в Госдуму.

Сейчас по статье 230 НК справки – это документ, содержащий сведения о доходах физлиц и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджет.

С 2023 года законопроектом убирают слово «перечисленных».

Будет документ о доходах и налогах, исчисленных и удержанных налоговым агентом.

То есть перечисление налога в справке фигурировать не будет.

Это касается и НДФЛ за 2022 год.

В частности, меняется формулировка абзаца 8 пункта 2 статьи 230 (о включении справок в 6-НДФЛ).

Сейчас там сказано, что с отчета за 2021 год (и далее) справки входят в состав 6-НДФЛ и там фигурирует налог исчисленный, удержанный и перечисленный.

Будет по-другому.

  • за 2021 год – справки входят в 6-НДФЛ и там налог исчисленный, удержанный и перечисленный;
  • за 2022 год и далее – справки входят в 6-НДФЛ и там налог исчисленный и удержанный.

Смотрите в нашей таблице, как меняется формулировка.

Как сейчас

Как будет с 2023 года

Документ, содержащий сведения о доходах физлиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджет, за 2021 год и последующие налоговые периоды, представляется в составе расчета 6-НДФЛ

Документ, содержащий сведения о доходах физлиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджет, за 2021 год, исчисленных и удержанных за 2022 год и последующие налоговые периоды, представляется в составе расчета 6-НДФЛ

 

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