Компания Abbyy ушла – налоги в 200 млн остались

Компания с российскими корнями Abbyy не выплатила 120 млн рублей страховых взносов, 47,7 млн рублей пени, а также штраф в размере 24 млн рублей. Это обнаружила Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам во время выездной проверки в 2021 году. После апелляции налоговая сделала перерасчет.

Компании оставалось доплатить 8,6 млн рублей за взносы по ОМС. Из-за этих денег Abbyy, которая прекратила деятельность в России, подала иск в Арбитражный суд Москвы.

В итоге компания проиграла дело. Эксперты считают, что Abbyy, которая создавала ПО для распознавания документов, могла применить льготы для сферы IT и законно снизить нагрузку.