Больничные

Профсоюзы поддержали новую систему добровольного страхования ИП и самозанятых для оплаты больничных

«Новая модель добровольного социального страхования – это то, что людям необходимо. Шаг хороший, явно продуманный». Об этом заявили в Федерации независимых профсоюзов, комментируя законопроект Минтруда.

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По новой системе (ее введут с 1 июля 2023 года) можно платить в СФР ежемесячно 1,2 тыс. или 1,8 тыс. рублей и взамен получать пособие по больничным в сумме 32,5 тыс. или 48,5 тыс. в месяц.

Таблицу с основными условиями этого добровольного страхования смотрите здесь.

Проект, подготовленный Минтрудом, опубликован на федеральном портале.

Но есть один нюанс – страхование будет только от временной нетрудоспособности. Страхования в связи с материнством не будет. То есть, ИП не получат пособие по беременности и родам.

В ФНПР заявили, что участвовали в обсуждении этого законопроекта и поддерживают его.

По новым правилам можно будет получить оплату при болезни, травме, протезировании, карантине, процедуре ЭКО или аборте, уходе за заболевшими членами семьи.

Право на выплату страховых пособий застрахованный получит после полугода непрерывной уплаты взносов.

Если бизнесмен не будет пользоваться выплатами, то размер взносов снизится: после 18 месяцев без страховых случаев – на 10%, а после 24 месяцев – на 30%.

Кроме того, можно прервать платежи – не уплачивать взносы в периоды временной нетрудоспособности или пропустить один месячный платеж – раз в полгода непрерывной уплаты взносов.

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