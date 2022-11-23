ФСС переплатил больничный сотруднику-инвалиду и требует переплату с работодателя

Историей поделилась наша подписчица в канале «Красный уголок бухгалтера».

Работник был на больничном 7 месяцев. В процессе оформил инвалидность.

Оплата шла напрямую от ФСС. Теперь ФСС требует с работодателя вернуть им всю сумму по последнему больничному, удержав ее с работника.

Но удерживать больничные нельзя. Платить из своих средств работодатель не хочет.

ФСС грозится работодателю судом. Там заявили, что в таких случаях переплату всегда возмещают страхователи, так сложилась практика. По мнению ФСС, работодатель виноват в том, что не отследил инвалидность и не сопоставил этот факт с продолжительностью больничных.

Ранее мы рассказывали, что неправильно заполненный больничный вышел боком работодателю. Сотруднице-инвалиду оплатили 7 месяцев. ФСС подал в суд и выиграл. Работодателю пришлось вернуть деньги.

Кстати, некоторые сотрудники скрывают свою инвалидность от работодателя.