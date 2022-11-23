ИП-работодателей будут ставить на учет в СФР по данным формы ЕФС-1

Проект опубликован на федеральном портале.

По-прежнему юрлиц и ИП будут регистрировать по данным из ЕГРЮЛ. Срок – 3 рабочих дня.

ИП-работодателей будут ставить на учет на основании сведений об оформлении трудовых отношений с первым из принимаемых работников.

Речь идет о сведениях, которые ИП сдают по закону о персучете № 27-ФЗ. Сейчас это форма СЗВ-ТД. С 2023 года будет форма ЕФС-1 (подраздел 1.1).

Снятие с учета будет на основании сведений об увольнении последнего работника (по данным формы ЕФС-1).

Организациям и ИП направят уведомления о постановке на учет и о страховом тарифе.

Для плательщиков АУСН предусмотрен информационный листок. Дело в том, что на этом спецрежиме взнос за страхование от НС и ПЗ идет в фиксированном размере, а не в процентах от зарплаты.