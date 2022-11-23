СЗВ-ТД

ИП-работодателей будут ставить на учет в СФР по данным формы ЕФС-1

Утвердят новый порядок регистрации юрлиц и ИП в новом Соцфонде с 2023 года.

Версия для печати

Проект опубликован на федеральном портале.

По-прежнему юрлиц и ИП будут регистрировать по данным из ЕГРЮЛ. Срок – 3 рабочих дня.

ИП-работодателей будут ставить на учет на основании сведений об оформлении трудовых отношений с первым из принимаемых работников.

Речь идет о сведениях, которые ИП сдают по закону о персучете № 27-ФЗ. Сейчас это форма СЗВ-ТД. С 2023 года будет форма ЕФС-1 (подраздел 1.1).

Снятие с учета будет на основании сведений об увольнении последнего работника (по данным формы ЕФС-1).

Организациям и ИП направят уведомления о постановке на учет и о страховом тарифе.

Для плательщиков АУСН предусмотрен информационный листок. Дело в том, что на этом спецрежиме взнос за страхование от НС и ПЗ идет в фиксированном размере, а не в процентах от зарплаты.

Повышение квалификации

Больничные

Профсоюзы поддержали новую систему добровольного страхования ИП и самозанятых для оплаты больничных

«Новая модель добровольного социального страхования – это то, что людям необходимо. Шаг хороший, явно продуманный». Об этом заявили в Федерации независимых профсоюзов, комментируя законопроект Минтруда.

Бухгалтерский учет

Что переносится на забалансовый счет 007

Забалансовый счет 007 — «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». Что собой представляет счет за балансом, как с ним работать, какая информация собирается на счете 007 и в каких случаях ведется на нем учет, можно узнать в этой статье.

Что переносится на забалансовый счет 007

Мероприятия

Разместить
Списание дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность в современных реалиях: кто виноват и что делать

Новые обстоятельства привели к тому, что дебиторская задолженность у ряда компаний на рынке перешла в статус просроченной. Что с этим делать бизнесу? Разобрались вместе с юристом.

Дебиторская задолженность в современных реалиях: кто виноват и что делать
Мобилизация

Фермерские хозяйства, главы которых призваны по частичной мобилизации, смогут продолжить участие в грантовых программах

Стали мягче условия использования грантов для некоторых сельхозпроизводителей. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу развития сельского хозяйства.

Маркетплейсы

Программы лояльности на маркетплейсах: как применять с умом и не уйти в минус

Бонус и скидка лишними никогда не будут. Так считают клиенты, которые порой готовы переплатить, но получить кешбэк. И часто начинающие продавцы, не считают себестоимость и маржу, а бросаются «во все тяжкие» и подписываются на все акции от маркетплейса.

Программы лояльности на маркетплейсах: как применять с умом и не уйти в минус
Читать еще