Дефицит кадров придает уверенности сотрудникам

Аналитический центр НАФИ провел опрос 1,5 тысяч сотрудников и выяснил, что 90% не боятся потерять работу в ближайший месяц. Такая уверенность была ниже летом (85-87%), когда западные компании объявляли о своем уходе. Стабильность отмечают также работники с высоким доходом, сообщает «Коммерсант».

Женщины более уверены в карьерном росте, чем мужчины (41% против 31%).

Работодатели стали чаще выбирать женщин среди соискателей. Они не рискуют попасть под мобилизацию в отличие от мужчин среднего возраста. Стало меньше сотрудников, которые считают, что смогут легко найти новое место работы с такой же или более высокой зарплатой. В сентябре об этот заявляли 58% опрошенных, а сейчас — 51%. О том, что трудно найти новую работу думают 43%. Этот показатель вырос на 6 пунктов по сравнению с результатами опроса в мае-сентябре.