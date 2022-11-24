Трудовое право

Мобилизованного сотрудника можно уволить без предупреждения, если его трудовой договор закончился

Если трудовой договор был срочный, то увольнение произойдет в последний день срока, даже если сотрудник в это время находится на военной службе по мобилизации.

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То есть, его трудовой договор приостанавливается, но не до даты возвращения, а до даты истечения срока договора.

Разъяснения дает Роструд со ссылкой на статью 351.7 ТК РФ.

Например, договор был до 30.12.2022. Сотрудника мобилизовали 29.09.2022. Но он все равно будет уволен 30.12.2022.

Предупреждать за 3 дня до увольнения не надо.

Надо подать в ПФР отчет СЗВ-ТД.

Бумажную трудовую книжку (если она есть) следует выдать работнику после его возвращения с военной службы.

Кроме того, трудовую можно выдать его законному представителю, поясняет Роструд.

В ней будет такая запись: «Трудовой договор прекращен в связи с истечением срока трудового договора, пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».

Еще одно основание для увольнения мобилизованного работника – ликвидация компании или «закрытие» ИП. В этом случае увольнение будет по пункту 1 статьи 81 ТК. Обсуждение такой ситуации ведут наши подписчики в «Красном уголке бухгалтера».

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