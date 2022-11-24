Мобилизованные смогут вернуться на работу, даже если истек срочный договор

Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил внести поправку в ТК, пишет «Парламентская газета». Пока сотрудники служат, их трудовые права надо защитить: вернувшись, они будут первыми претендентами на свое прежнее место работы.

Если работодатель не сможет предложить ту же должность, то необходимо найти нижестоящую. Главное, чтобы новая работа не была противопоказана по состоянию здоровья.

Чтобы воспользоваться правом приоритетного трудоустройства, у военного есть 3 месяца после окончания службы.

Отметим, что сейчас работоделели могут уволить мобилизованного сотрудника без предупреждения, если трудовой договор закончился.

Только если договор с мобилизованным сотрудником постоянный, работодатель не может его разорвать. Исключение – компания или ИП прекращают свое существование. Зарплату мобилизованным во время службы не платят, но сохраняют за ним рабочее место и засчитывают трудовой стаж.

23 ноября 2022 года Госдума уже приняла закон, который позволяет госслужащим после окончания военной службы работать в том же органе власти, на той же должности. Теперь право без проблем вернуться на работу хотят сохранить для всех мобилизованных.