НДФЛ

📆 Бухгалтеры задумались об увеличении зарплатного аванса, с которого придется удерживать НДФЛ

Сейчас многие не высчитывают фактическую зарплату за первую половину месяца, а просто платят аванс в процентах от оклада. Но с 2023 года при таком подходе сумма к выплате уменьшится. Что же делать? Коллеги предлагают варианты.

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Обсуждение идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер считает зарплату в 1С.Бухгалтерия (не ЗУП). Для аванса выбран способ – процент от оклада.

На 2023 года она рассматривает такие варианты:

  • оставить все как есть (аванс на руки будет меньше);
  • увеличить процент аванса;
  • перейти на 1С.ЗУП и считать аванс по факту.

Коллеги отмечают, что даже если не менять процент аванса, он конечно уменьшится (к выплате), но общая сумма на руки по итогам месяца не поменяется. Просто произойдет перераспределение.

Кстати, ранее мы проводили опрос на тему аванса в 2023 году.

Большинство наших читателей ответили, что в 2023 году размер аванса (чистыми) в их компании не изменится. Дело в том, что сотрудники и так всегда получали зарплату за первую половину месяца за минусом НДФЛ. Только этот НДФЛ был как бы виртуальным, его высчитывали, но нигде не отражали и не платили.

А что вы думаете по этому поводу?

НДФЛ

Бухгалтеры задумались об увеличении зарплатного аванса, с которого придется удерживать НДФЛ

Сейчас многие не высчитывают фактическую зарплату за первую половину месяца, а просто платят аванс в процентах от оклада. Но с 2023 года при таком подходе сумма к выплате уменьшится. Что же делать? Коллеги предлагают варианты.

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