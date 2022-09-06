Бухгалтеры утверждают, что размер аванса у сотрудников в 2023 году не уменьшится

Опрос на эту тему мы провели на «Клерке». Подводим его итоги.

Напомним, НДФЛ, удержанный с 22 числа предыдущего месяца по 23 число текущего, надо будет платить до 28 числа текущего месяца. Для отражения всей этой ситуации уже готова новая форма 6-НДФЛ.

50% наших читателей ответили, что нововведение никак не отразится на размере аванса в их компании. Дело в том, что сотрудники и так всегда получали зарплату за первую половину месяца за минусом НДФЛ.

Только этот НДФЛ был как бы виртуальным, его высчитывали, но нигде не отражали и не платили. Так делают, чтобы случайно не переплатить сотрудникам лишнего, если вдруг они уволятся, заболеют и т.д.

Еще 14% бухгалтеров намерены высчитывать НДФЛ «обратным путем» так, чтобы в аванс сотрудники получали привычную им сумму.

Таким образом люди не ощутят никаких новшеств, а все революционные изменения и трудности вычислений испытают на себе только представители бухгалтерии. Например, сотрудники как получали на руки 20 тыс. рублей, так и будут их получать.

При это 36% респондентов заявили, что в их компании аванс с 2023 года будет меньше, потому что с него начнут реально удерживать НДФЛ.

А в этом году людям платят полную сумму начисленной зарплаты за первую половину месяца без удержания налога.