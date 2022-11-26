Декретный отпуск

Если женщина-ИП уплатит взносы в ФСС до 1 июля 2023 года, она получит пособие по беременности и родам

Пока не приняли новые правила по больничным, ИП может воспользоваться действующими нормами закона № 255-ФЗ и купить себе право на декретные на 2023 и 2024 годы.

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Поправки в закон о соцстраховании по добровольным взносам для ИП и самозанятых заработают с 1 июля 2023 года. В проекте предусмотрен переходный период для тех, кто на момент принятия закона уже состоит с ФСС в добровольных правоотношениях.

Для них будут действовать старые (действующие сейчас) правила ­как по взносам, так и по оплате больничных.

Напомним, по нынешним правилам ИП платит до конца года взносы из расчета МРОТ х 2,9%. В следующем году возникает право на оплату больничных (в том числе по беременности и родам) также из расчета МРОТ.

То есть, оплатив в 2022 году 4 833,72 руб., в 2023 году можно получить оплату декрета в сумме 74,8 тыс. рублей.

По новым правилам страхования на случай материнства не будет вообще.

До 1 июля 2023 года у ИП есть возможность вступить в добровольные правоотношения по старым правилам и получать больничные в 2024 году.

Но при желании можно старое страхование трансформировать в новое. Уплаченный взнос из МРОТх2,9% зачтут в счет новых взносов 2МРОТх3,84%.

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