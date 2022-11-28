❗ Если IT-компания соблюдает долю доходов 70% с середины года, взносы надо пересчитать на льготный тариф с начала года

Разъяснение дает Минфин в письме от 28.10.2022 № 03-15-05/105082.

Важно, соблюдается ли условие по доле доходов по итогам отчетного (расчетного) периода.

Если в 1 квартале 2022 года условие не выполнялось, а в полугодии выполнялось, то тариф взносов 7,6% будет с 01.01.2022.

Но за 1 квартал уже сдан РСВ с общим тарифом. Его надо пересдать (отправить уточненный расчет).

По налогу на прибыль льгота (ставка 0%) также будет с начала года, если условие по доле соблюдается в полугодии, но не соблюдается в 1 квартале.

Но по этому налогу уточненка не нужна. Ставку 0% надо указать в декларации за полугодие.

Ставка 0% применяется к прибыли, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода. Она отражается в декларации за тот отчетный период 2022 года, по итогам которого выполняется условие о доле доходов 70%.

Минфин уже разъяснял, как быть, если ранее не соблюдалось условие по аккредитации. В этом случае по налогу на прибыль ставка 0% также будет с начала года без уточненок, а по страховым взносам тариф 7,6% только с месяца, в котором получена аккредитация. За предыдущие периоды тариф будет обычный, ничего пересчитывать не надо.