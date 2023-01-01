Отменили справку 182н для оплаты больничных

Изменения внесли, в частности, в Федеральный закон № 255-ФЗ. Оттуда убрали обязанность работодателя при увольнении выдавать справку 182н для оплаты больничных на новом месте работы.

Кроме того, сам приказ Минтруда от 30.04.2013 № 182н, которым утверждена эта справка, отменен.

Кстати, в 2022 году у бухгалтеров были проблемы из-за этих справок. Во-первых, невозможно было запросить данные в ПФР, если справки нет. А без этих данных больничные приходилось считать из меньшей суммы.

Во-вторых, из-за этих справок по одной и той же зарплате человек мог получить пособие у двух работодателей. Выявляя такие случаи, ФСС требовал возврата денег с работодателя.