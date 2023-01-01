На 2023 год предельную базу по взносам посчитали из средней зарплаты в 69,5 тыс. рублей

А ваша зарплата с этого года выросла на 22,4%? Если нет, то в 2023 году вы заработаете меньше пенсионных баллов, чем в 2022.

Дело в том, что предельная база фигурирует в знаменателе формулы расчета баллов. Чем больше база, тем меньше баллов.

Чтобы баллы каждый год начислялись на том же уровне, зарплата должна расти на тот же коэффициент, что и база.

Чтобы зарабатывать с каждым годом все больше баллов, рост зарплаты должен опережать рост базы.

Подробно про влияние базы на баллы мы рассказывали в статье «Что будет с вашей пенсией после роста предельной базы по взносам с 2023 года: примеры расчета».

Новая формула предельной базы введена Федеральным законом от 21.11.2022 № 443-ФЗ.

Размер базы утвердили постановлением Правительства от 25.11.2022 № 2143.

Сначала хотели считать базу по другой формуле, которая более выгодна для бизнеса. Ее вписали в НК РФ, когда принимали поправки по объединению ПФР и ФСС. Но в итоге эта формула так и не заработала. Ее заменили до того, как она вступила в силу.