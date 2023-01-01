Страховые взносы

На 2023 год предельную базу по взносам посчитали из средней зарплаты в 69,5 тыс. рублей

С этого года предельную базу по взносам вновь считают с коэффициентом 2,3 к средней прогнозируемой зарплате. Зарплата – 69 452 руб., предельная база – 1 917 000 рублей. Рост по сравнению с показателем 2022 года – на 22,4%.

Версия для печати

А ваша зарплата с этого года выросла на 22,4%? Если нет, то в 2023 году вы заработаете меньше пенсионных баллов, чем в 2022.

Дело в том, что предельная база фигурирует в знаменателе формулы расчета баллов. Чем больше база, тем меньше баллов.

Чтобы баллы каждый год начислялись на том же уровне, зарплата должна расти на тот же коэффициент, что и база.

Чтобы зарабатывать с каждым годом все больше баллов, рост зарплаты должен опережать рост базы.

Подробно про влияние базы на баллы мы рассказывали в статье «Что будет с вашей пенсией после роста предельной базы по взносам с 2023 года: примеры расчета».

Новая формула предельной базы введена Федеральным законом от 21.11.2022 № 443-ФЗ.

Размер базы утвердили постановлением Правительства от 25.11.2022 № 2143.

Сначала хотели считать базу по другой формуле, которая более выгодна для бизнеса. Ее вписали в НК РФ, когда принимали поправки по объединению ПФР и ФСС. Но в итоге эта формула так и не заработала. Ее заменили до того, как она вступила в силу.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

НДФЛ

С 2023 года поменялся регистр учета по НДФЛ

С 2023 года из регистра для налогового учета НДФЛ надо убрать дату перечисления налога в бюджет и реквизиты платежного поручения. Такая информация в регистре (бывшая форма 1-НДФЛ) больше не нужна.

Пенсии

Кто выйдет на пенсию в 2023 году. Спойлер: никто, кроме льготников

С тех пор, как объявили о повышении пенсионного возраста, идет переходный период. Прибавку на 5 лет внедряют постепенно. Из-за переходного периода получается, что в 2023 году на пенсию не пойдет НИКТО. Имеются в виду обычные россияне, которые работают на обычной работе без вредности и так далее.

Кто выйдет на пенсию в 2023 году. Спойлер: никто, кроме льготников

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Увольнение

Как нельзя увольнять сотрудников в 2023 году

Основания для увольнения сотрудников прописаны в ТК. Но как именно применять эти нормы, определяют арбитры. Кроме того, поправки к законам вносят и законодатели. Какие решения из 2022 года надо будет учесть в 2023 году, расскажем в статье.

Как нельзя увольнять сотрудников в 2023 году

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Общество

Елочка зажгись! Самый новогодний пост на «Клерке»: выбираем лучшую елку 2023

Вы присылали нам фото своих замечательных елочек - домашних и офисных, настало время показать их всему миру. И, конечно, голосуем за самую нарядную красавицу. Клерко-елочку тоже покажем (но она вне конкурса).

Елочка зажгись! Самый новогодний пост на «Клерке»: выбираем лучшую елку 2023
Читать еще