Самозанятые могут оказывать услуги бюджетным организациям, но без признаков трудовых отношений

Такое предупреждение выдал Минфин в письме от 31.10.2022 № 03-11-11/105261.

В общем случае самозанятые могут оказывать услуги гражданско-правового характера как физлицам, так и юрлицам и ИП.

Но запрещено применять НПД по договорам с бывшими (менее 2 лет назад) или действующими работодателями.

Определяя тип отношений (трудовые или ГПХ), суд будет смотреть не только документы (договоры, штатное расписание и т.д.). Суд установит, имелись ли в действительности признаки трудовых отношений, был ли допуск работника к выполнению трудовой функции.

Если такие трудовые признаки есть, то при оказании услуг юрлицам (в том числе, государственным, муниципальным учреждениям) нельзя применять НПД.

Трудовые признаки, в частности, описаны в пункте 17 постановления Пленума ВАС от 29.05.2018 № 15: