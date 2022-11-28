НДФЛ

Минфин сохранит НДФЛ в 13% для удаленщиков, работающих за рубежом

Дистанционные работники российских компаний, которые сейчас работают из-за рубежа, могут надеяться, что ставка НДФЛ для них будет 13-15%.

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Минфин обсуждает НДФЛ для удаленщиков, работающих за рубежом с депутатами Госдумы.

«Человек может мигрировать из одной страны в другую и вообще не быть налоговым резидентом нигде. Поэтому с точки зрения налоговой справедливости мы предусматриваем подготовку соответствующих законодательных решений о том, чтобы, несмотря на то что человек ведет свой бизнес в России, находясь за рубежом, он все-таки платил соответственно и подоходный налог», – сказал глава Минфина Антон Силуанов в программе «Вести» на канале «Россия 1».

По словам министра, предложения ведомства должны устранить ситуацию, при которой налогоплательщик вообще утрачивает статус налогового резидента где-либо.

Если Минфин и Госдума придут к соглашению в этом вопросе, удаленные сотрудники, которые работают из-за рубежа, смогут платить налог как российские резиденты по ставке 13% или 15% (если их годовой доход превысит 5 млн руб.) вместо 30% – как это делают нерезиденты.

О том, как сейчас платят НДФЛ дистанционщики, читайте в статье «Дистанционный сотрудник российской компании уехал за границу. Таблица по НДФЛ для бухгалтера».

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