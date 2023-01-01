В 2023 году можно оставаться на УСН при доходе до 251,4 млн рублей

Показатель утвержден приказом Минэкономразвития от 19.10.2022 № 573.
Проиндексировали лимит для обычных ставок и для повышенных.
Таким образом, в 2023 голу лимиты такие:
- 188,55 млн рублей – для стандартных ставок УСН;
- 251,4 млн рублей – для повышенных ставок УСН.
Для подсчета лимита дохода при УСН учитывают как реализацию, так и внереализационные доходы. Об этом сообщает Минфин в письме от 20.07.2022 № 03-11-11/69859.
Кстати, в прошлом году было несколько попыток увеличить лимит дохода по УСН. Поручение проработать этот вопрос давал президент, в Думу вносили законопроекты.
Но в итоге ничего менять не стали.