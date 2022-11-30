НДФЛ

При продаже недвижимости, используемой в бизнесе, ИП на УСН должен платить не НДФЛ, а налог по УСН

Долгий срок владения имуществом (более 5 лет) не спасет от НДФЛ, если оно использовалось в бизнесе. А если доход от продажи получен в рамках предпринимательской деятельности, то будет не НДФЛ, а налог в зависимости от режима налогообложения ИП.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 31.10.2022 № 03-04-05/105574.

В общем случае если владеть имуществом больше минимального срока (3 или 5 лет), то НДФЛ с его продажи не будет.

Но это не относится к имуществу, которое использовали в предпринимательской деятельности. Для него срок владения роли не играет. Однако есть исключения.

Продать через 5 лет (или 3 года) без НДФЛ можно такое имущество, которое использовалось в бизнесе:

  • жилой дом;
  • квартира;
  • комната;
  • садовый дом;
  • транспортное средство.

Таким образом, если ИП владел жильем больше 5 лет, он может продать его и не платить НДФЛ.

Но если доход от продажи жилья получен в рамках бизнеса, то такой доход облагается налогом в соответствии с режимом налогообложения ИП, предупреждает Минфин.

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