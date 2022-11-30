При продаже недвижимости, используемой в бизнесе, ИП на УСН должен платить не НДФЛ, а налог по УСН

Разъяснение дает Минфин в письме от 31.10.2022 № 03-04-05/105574.
В общем случае если владеть имуществом больше минимального срока (3 или 5 лет), то НДФЛ с его продажи не будет.
Но это не относится к имуществу, которое использовали в предпринимательской деятельности. Для него срок владения роли не играет. Однако есть исключения.
Продать через 5 лет (или 3 года) без НДФЛ можно такое имущество, которое использовалось в бизнесе:
- жилой дом;
- квартира;
- комната;
- садовый дом;
- транспортное средство.
Таким образом, если ИП владел жильем больше 5 лет, он может продать его и не платить НДФЛ.
Но если доход от продажи жилья получен в рамках бизнеса, то такой доход облагается налогом в соответствии с режимом налогообложения ИП, предупреждает Минфин.