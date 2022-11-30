Возврата к налогу на движимое имущество не будет

Такую позицию высказал Минфин в письме от 31.10.2022 № 03-05-04-01/105232 в ответ на предложение вновь вернуть прежние правила налога.

Отмена налога на движимое имущество в 2019 году вошла в топ-10 значимых для российской экономики событий и стало вторым по значимости изменением в НК (по данным РССП). Только за 2019 год бизнес сэкономил 183 млрд рублей.

Поэтому возврат к налогообложению движимого имущества в Минфине считают нецелесообразным.

Как бухгалтеру отделить движимое имущество от недвижимого, читайте здесь.

Но совершенствовать налогообложение имущества власти будут. Планируется постепенный переход к налогообложению недвижимого имущества исходя из его кадастровой стоимости.

Такой переход был запланирован еще в прошлом году основными направлениями налоговой политики. Аналогичный план есть в новых «основных направлениях».