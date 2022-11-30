Возврата к налогу на движимое имущество не будет

Такую позицию высказал Минфин в письме от 31.10.2022 № 03-05-04-01/105232 в ответ на предложение вновь вернуть прежние правила налога.
Отмена налога на движимое имущество в 2019 году вошла в топ-10 значимых для российской экономики событий и стало вторым по значимости изменением в НК (по данным РССП). Только за 2019 год бизнес сэкономил 183 млрд рублей.
Поэтому возврат к налогообложению движимого имущества в Минфине считают нецелесообразным.
Как бухгалтеру отделить движимое имущество от недвижимого, читайте здесь.
Но совершенствовать налогообложение имущества власти будут. Планируется постепенный переход к налогообложению недвижимого имущества исходя из его кадастровой стоимости.
Такой переход был запланирован еще в прошлом году основными направлениями налоговой политики. Аналогичный план есть в новых «основных направлениях».