Налог на имущество организаций

Возврата к налогу на движимое имущество не будет

С 2019 года из объектов обложения налогом на имущество организаций исключили движимое имущество. За машины и станки бизнес теперь налог не платит. Возвращать этот налог власти не намерены.

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Такую позицию высказал Минфин в письме от 31.10.2022 № 03-05-04-01/105232 в ответ на предложение вновь вернуть прежние правила налога.

Отмена налога на движимое имущество в 2019 году вошла в топ-10 значимых для российской экономики событий и стало вторым по значимости изменением в НК (по данным РССП). Только за 2019 год бизнес сэкономил 183 млрд рублей.

Поэтому возврат к налогообложению движимого имущества в Минфине считают нецелесообразным.

Как бухгалтеру отделить движимое имущество от недвижимого, читайте здесь.

Но совершенствовать налогообложение имущества власти будут. Планируется постепенный переход к налогообложению недвижимого имущества исходя из его кадастровой стоимости.

Такой переход был запланирован еще в прошлом году основными направлениями налоговой политики. Аналогичный план есть в новых «основных направлениях».

 

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