При продаже квартиры, полученной взамен недостроенной, обманутый дольщик учитывает расходы для НДФЛ

Обманутый дольщик получает другую квартиру от инвестора бесплатно. А права требования на старую квартиру, с которой его обманули, передает муниципальным властям. Такая схема, в частности, работает в Ростовской области.

Затем человек может продать эту новую квартиру. В общем случае базу по НДФЛ можно уменьшить на покупную стоимость квартиры. Но по новой квартире расходов нет. Они были по старой квартире.

Их можно учесть, сообщает Минфин в письме от 28.10.2022 № 03-04-05/104805.

Можно уменьшить базу по НДФЛ от продажи новой квартиры, полученной от инвестора, на сумму расходов на приобретение несостоявшейся квартиры по ДДУ, права требования по которому переданы муниципалитету.

Добавим, что у обманутых дольщиков срок владения квартирой для НДФЛ идет после ее регистрации, а не после полного расчета с застройщиком, как у обычных дольщиков. Об этом сообщает Минфин письме от 21.04.2022 № 03-04-07/35782.