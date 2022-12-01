НДФЛ

При продаже квартиры, полученной взамен недостроенной, обманутый дольщик учитывает расходы для НДФЛ

Обманутый дольщик может продать одну квартиру, а доход от сделки уменьшить на расходы по другой квартире.

Версия для печати

Обманутый дольщик получает другую квартиру от инвестора бесплатно. А права требования на старую квартиру, с которой его обманули, передает муниципальным властям. Такая схема, в частности, работает в Ростовской области.

Затем человек может продать эту новую квартиру. В общем случае базу по НДФЛ можно уменьшить на покупную стоимость квартиры. Но по новой квартире расходов нет. Они были по старой квартире.

Их можно учесть, сообщает Минфин в письме от 28.10.2022 № 03-04-05/104805.

Можно уменьшить базу по НДФЛ от продажи новой квартиры, полученной от инвестора, на сумму расходов на приобретение несостоявшейся квартиры по ДДУ, права требования по которому переданы муниципалитету.

Добавим, что у обманутых дольщиков срок владения квартирой для НДФЛ идет после ее регистрации, а не после полного расчета с застройщиком, как у обычных дольщиков. Об этом сообщает Минфин письме от 21.04.2022 № 03-04-07/35782.

Материальная помощь

Материальная помощь работнику: как оформить и провести в учете

Материальная помощь – действенный инструментов поддержки сотрудников. Выплаты могут быть по любым основаниям, однако налоговые льготы можно получить только при выплатах при рождении ребенка и в чрезвычайных обстоятельствах. Подробнее об оформлении и учете материальной помощи.

Материальная помощь работнику: как оформить и провести в учете

Повышение квалификации

На сайте ФНС теперь можно перевести в PDF ещё больше документов

В сервисе налоговой увеличили количество электронных документов, которые можно бесплатно перевести в удобный для чтения формат PDF. Туда включили транспортную накладную, сопроводительную ведомость и заказ-наряд.

На сайте ФНС теперь можно перевести в PDF ещё больше документов

Мероприятия

Разместить
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Социальные пособия

Как будут считать пособие для безработных в 2023 году

Кабмин утвердил размеры минимального и максимального размера пособий по безработице на следующий, 2023 год. постановление от 14.11.22 № 2046), которые равны предыдущим показателям (утв. постановлением от 15.11.21 № 1940).

Как будут считать пособие для безработных в 2023 году
Читать еще