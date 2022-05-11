НДФЛ

У обманутых дольщиков срок владения квартирой для НДФЛ идет после ее регистрации

После 5 лет владения квартирой (иногда – 3 лет) ее можно продать без НДФЛ. У дольщиков срок владения считают от даты полного расчета с застройщиком. Но на обманутых дольщиков это правило не распространяется.

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Дело в том, что по ДДУ застройщик должен передать конкретную квартиру, которая указана в договоре. За нее платит дольщик.

Если застройщик стал банкротом и обманутый дольщик взамен желаемой квартиры получил другую, на нее правила владения как для обычных дольщиков не распространяются.

Поэтому по этой квартире срок владения будет идти с даты госрегистрации сделки.

Если продать ее ранее 5 (3) лет, будет НДФЛ. Но базу можно уменьшить на 1 млн рублей или на расходы по ее покупке.

Такие разъяснения дает Минфин в письме от 21.04.2022 № 03-04-07/35782, которое доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-11/5168@ от 21.04.2022.

Минфин также отметил, что выплаты обманутым дольщикам из компенсационного фонда не облагаются НДФЛ. Получив эти деньги, обманутый дольщик может направить их на покупку другой квартиры.

 

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