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Налоговые уведомления будут приходить через Госуслуги

Сейчас налоговые уведомления направляют либо заказными письмами по почте, либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

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Но если захочется, можно будет получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет на портале Госуслуг. Повторно по почте их тогда не отправят. Такой законопроект вчера одобрило правительство, поправки внесли на рассмотрение в Госдуму.

Сейчас налоговые уведомления направляет ФНС заказными письмами по почте или в электронной форме через ЛК. С 1 января 2024 года такие документы будут приходить гражданам и в личный кабинет на Госуслугах.

Передача документов, содержащих сведения о налогоплательщике, составляющих налоговую тайну, будет проходить с согласия получателя.

От налоговых уведомлений через Госуслуги можно будет отказаться.

Мы напомним, что подходит срок уплаты налогов на имущество физлиц. Чтобы не начислили пени, оплатите налог не позднее 1 декабря.

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