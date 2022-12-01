Кадры в eCommerce дорожают. Оплата их работы на малый бизнес стала выше

В рамках конференции Tinkoff eCommerce прошел HR Talks, на котором эксперты обсуждали, с каким сложностями сталкиваются предприниматели и как сегодня работать с кадрами.

На что привлекать сотрудников, помимо зарплат?

В больших компаниях:

предлагают новые проекты.

предоставляют отсрочку от мобилизации.

предлагают прозрачную систему вознаграждения.

В малом бизнесе:

предлагают прозрачную систему KPI.

предоставляют первый профессиональный опыт.

Эксперты обращают внимание, что важно работать с ценностями сотрудника. К примеру, даже если есть вариант на схожую зарплату, то человека можно заинтересовать сохранением плотных горизонтальных связей, которых в новом месте может и не быть.

Даже в небольших предприятиях важно уменьшить бюрократию, чтобы сотрудникам было комфортно работать, чтобы они могли напрямую общаться с руководителем.

Где эффективно искать людей?

На платформы для проектных занятостей в последний год начали приходить профессионалы. Можно использовать базы онлайн-школ, где есть выбор выпускников. У каждой сферы есть свои сообщества. К примеру, как у «Клерка» канал «Красный уголок бухгалтера».

HR посоветовали малому бизнесу не врать об условиях и карьерном росте. Сразу следует сказать, что, если сотрудник получит конкретные результаты, тогда ему поднимут зарплату или предоставят дополнительное вознаграждение.

Какие тренды?

Сейчас тренд либо на удаленную работу, либо на работу возле дома. Поэтому самый дешевый канал поиска персонала – объявления по району, в продуктовых магазинах.

Особая зона внимания – релоцилованные сотрудники. Кадровики стараются их сохранить. А малый бизнес, который не может позволить себе отдельного HR, думает над тем, как переводить зарплату и поддерживать связь.