Самозанятые

🔃 Если работник-самозанятый сдает компании в аренду автомобиль, с него надо удерживать НДФЛ

При сдаче в аренду автомобиля своему работодателю самозанятый не может применять НПД. По этой сделке будет НДФЛ. А страховых вносов не будет.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 19.10.2022 № 03-04-06/101306.

Ведомство утверждает, что раз самозанятым в рамках НПД нельзя оказывать услуги и выполнять работы для своего работодателя, то и аренда тоже запрещена.

Если фирма взяла в аренду авто у самозанятого сотрудника, она должна удержать из арендной платы НДФЛ.

Начислять страховые взносы не надо, потому что по п. 4 ст. 420 НК РФ не признаются объектом обложения страховыми взносами выплаты в рамках договоров ГПХ, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав).

То есть, когда речь идет про взносы, Минфин признает, что договор ГПХ на аренду – это не услуги и не работа.

А когда речь идет про НПД, то Минфин приравнивает аренду к услуге.

Вот такие двойные стандарты.

Это уже не первое подобное разъяснение Минфина про сдачу имущества в аренду своему работодателю самозанятым сотрудником (письма от 24.08.2022 № 03-11-06/82525, от 19.08.2022 № 03-11-11/81142, № 03-11-11/91345 от 12.11.2021).

А вот сдачу авто своей компании самозанятым учредителем Минфин не запрещает, потому что учредитель – не сотрудник.

Кстати, суд считает, что сдавать в арену автомобиль своему работодателю самозанятый может. Платить по такой сделке надо НПД (дело № А60-62971/2021).

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